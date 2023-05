Giro d’Italia 2023, risultati e classifica settima tappa: primo trionfo in carriera per Davide Bais

L’ordine di arrivo della settima tappa del Giro d’Italia 2023, costituita dai 218 chilometri da Capua ai 2130 metri di quota di Campo Imperatore. Si attendevano i primi movimenti da parte dei big di questo Giro, invece va in porto una bellissima fuga che premia Davide Bais, 25enne della Eolo-Kometa Cycling Team. Il corridore di Rovereto ha avuto la meglio in volata, al termine di una faticosissima tappa, sul ceco Karel Vacek e sull’altro azzurro Simone Petilli. Il gruppo di fatto ha gestito le forze per tutto il corso dei 218 chilometri, mantenendosi sempre attorno ai 10 minuti di svantaggio prima di recuperare nell’ultima ascesa. All’arrivo si fa vedere Remco Evenepoel, che vince lo sprint del gruppo davanti ad un attento Primoz Roglic.

1. Davide Bais (EOK) 6h 08′ 40″