Mondiali Judo: bronzo per l’azzurra Alice Bellandi nei 78 kg

Medaglia di bronzo nei 78 kg per Alice Bellandi ai Campionati mondiali di judo. L’azzurra ha sconfitto quest’oggi la giapponese Shori Hamada nella finale per il bronzo. Alice era già stata campionessa mondiale junior nel 2018 a Nassau nei 70 kg, e prima oro e bronzo agli Eurojunior rispettivamente nel 2018 e 2017. Inserita nel girone A, oggi ha sconfitto al primo incontro la peruviana Camila Figueroa, poi l’olandese Natascha Ausma e la sudcoreana Jeongyun Lee. In semifinale l’azzurra ha perso contro l’israeliana Inbar Lanir, successivamente laureatasi campionessa mondiale. Per gli azzurri si tratta della quarta medaglia alla kermesse iridata di Doha dopo quelli di Odette Giuffrida nei 52 kg ed Assunta Scutto nei 48 kg, e l’argento di Manuel Lombardo nei 73 kg.