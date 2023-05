Juventus-Siviglia, fratello di Rabiot furibondo per il rigore non dato: “VAR in mano a degli incompetenti”

La Juventus nel match pareggiato all’ultima palla utile contro il Siviglia recrimina per il rigore non dato su fallo di Badè su Rabiot nel finale di gara. A rincarare la dose contro l’arbitro e con gli addetti al Var del match dello Stadium, è stato il fratello del centrocampista francese che con un post su Instagram ha mostrato la gamba di Rabiot.

Inoltre, il fratello del giocatore ha voluto lasciare un commento abbastanza polemico: “Lasciare il VAR in mano a degli incompetenti è come dare degli occhiali da vista ad una persona non vedente“. Ognoi verdetto, comunque, per decretare la finalista fra Juventus e Siviglia è rimandato a giovedì 18 maggio.