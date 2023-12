Slalom femminile Lienz 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom femminile di Lienz 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone torna in pista all’indomani del secondo posto conquistato in gigante. Insieme a lei saranno della gara altre sette azzurre: Lara Della Mea, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Vera Tschurtschenthaler. Le grandi favorite sono la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova, che occupano le prime due posizioni della classifica generale. Appaiono meritevoli di attenzione anche la tedesca Lena Duerr, la croata Leona Popovic, la svedese Sara Hector, la canadese Ali Nullmeyer e la svizzera Michelle Gisin. Il gruppo tricolore vuole proseguire sulla scia positiva dei buonissimi piazzamenti ottenuti nel corso delle precedenti tappe del massimo circuito.

Lo slalom femminile di Lienz 2023 è in programma nella giornata di oggi (venerdì 29 dicembre). La prima manche scatterà alle ore 10.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) e a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’appuntamento di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.