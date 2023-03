Tabellone qualificazioni Wta 1000 Indian Wells 2023: Errani e Stefanini al via

Il tabellone delle qualificazioni al torneo Wta 1000 di Indian Wells 2023. Due le azzurre ai nastri di partenza: Lucrezia Stefanini pesca male perché dovrà sfidare l’ardua Juvan, mentre Sara Errani, rientrata in top-100, se la vedrà all’esordio con In-Albon, non insormontabile. Di seguito allora ecco il tabellone completo di promozione al main draw, si giocherà il primo turno e poi le vincitrici avanzano al turno successivo che sarà quello decisivo per qualificarsi al torneo americano.

TABELLONE QUALIFICAZIONI WTA 1000 INDIAN WELLS

(1) Galfi vs Konjuh

Swan vs (17) Jeanjean

(2) Bucsa vs Andreeva

Ruse vs (18) Martincova

(3) Gracheva vs (WC) Marcinko

Bassols Ribera vs (15) Friedsam

(4) Masarova vs Bjorklund

(WC) Hovde vs (21) Jani

(5) Golubic vs Danilovic

Juvan vs (22) Stefanini

(6) Shnaider vs Rus

In-Albon vs (14) Errani

(7) Bonaventure vs Kuzmova

Zavatska vs (23) Lys

(8) Rakhimova vs Hibino

Burrage vs (20) Birrell

(9) Tsurenko vs Townsend

Boulter vs (18) Parry

(10) Peterson vs Waltert

(WC) Dolehide vs (16) Dart

(11) Schmiedlova vs (WC) Yakoff

Vandeweghe vs (24) Siegemund

(12) Pigossi vs (WC) Krueger

(WC) Montgomery vs (13) Frech