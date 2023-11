Tottenham, Richarlison si ferma per la pubalgia: “Mi devo operare”

“Gli ultimi mesi non sono stati facili per me, ho parlato coi medici e mi opererò”. A dirlo è l’attaccante del Tottenham, Richarlison che a “Espn Brazil” annuncia di doversi sottoporre ad un intervento per risolvere una volta per tutte la pubalgia “di cui soffro da otto mesi. È arrivato il momento di fermarmi”. Titolare in sette gare su 10 in Premier League quest’anno, il 26enne ieri contro il Chelsea è rimasto in panchina. “Ho dato priorità alla nazionale e al mio club e non mi sono preso cura di me, penso sia l’ora di prendermi una pausa”, ha aggiunto l’attaccante. Anche l’esclusione dalla nazionale lo ha convinto a fermarsi: Al posto del Ct non mi sarei chiamato. Non ho giocato un buon calcio, sono stato al di sotto del mio massimo. Sono migliorato nelle ultime partite, ma devo migliorare tanto per vestire la maglia della Nazionale”.