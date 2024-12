John Elkann ha assistito all’allenamento svolto dalla Juventus questa mattina. I bianconeri si stanno preparando alla sfida di Champions League contro il Manchester City, in programma per mercoledì allo Stadium. “Elkann ha incontrato al Training Center Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, il modo migliore per avvicinarsi tutti insieme, uniti e determinati, alla grande notte di mercoledì” spiega il club in una nota ufficiale. Si tratta di un incontro delicato per Thiago Motta e i suoi uomini, reduci da tre gare senza vittorie in Champions League. Allo stesso tempo, l’ultimo successo stagionale risale allo scorso 9 novembre, quando la Juventus aveva piegato il Torino nel derby della Mole.