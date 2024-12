Il futuro di José Mourinho al Fenerbahçe potrebbe essere in ballo nella prossima partita di Europa League contro l’Athletic Bilbao. A darne notizia è Ozgur Sancar, corrispondente dalla Turchia per il quotidiano spagnolo AS. La sconfitta nel derby di Istanbul contro i rivali del Besiktas non è piaciuta alla proprietà, che ora vede Dzeko e compagni inseguire il Gatasaray a sei punti di distanza in classifica. E non va meglio in Europa League, dove la squadra della capitale lotta per la qualificazione al turno successivo. In caso di sconfitta nella difficile sfida contro la compagine basca, non sono escluse decisioni importanti per quanto concerne la panchina del Fenerbahçe, già eliminato anche in Coppa di Turchia.