Tutto pronto per la 17ª edizione dei Mondiali in vasca corta. Da domani, fino al 15 dicembre, si parte con le gare in Ungheria, a Budapest. Italia che si presenta in terra magiara, per scelta tecnica, senza i medagliati individuali dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. 28 elementi selezionati dal direttore tecnico Cesare Butini. Tanti giovani e diversi esordienti. Occhi puntati su Simona Quadarella, reduce da un doppio quarto posto (800 e 1500) alle Olimpiadi, e Alberto Razzetti, che saranno i due pilastri della spedizione azzurra. La classe 2006 Sara Curtis proverà a confermare le ottime sensazioni date agli Assoluti di Riccione. Benedetta Pilato per riscattare il quarto posto nei 100 rana a Parigi. Ben sette atleti nati tra il 2004 e il 2007 e tredici tra il 2000 e il 2003. Diversi volti meno noti rappresenteranno il tricolore: Elena Capretta (classe 2002), Anna Chiara Mascolo (2001), Matilde Biagiotti (2005), Carlos D’Ambrosio (2007), Davide Dalla Costa (2003) e Christian Bacico (2005) proveranno a fare risultato nei prossimi giorni di gare. “La squadra, ultimata a seguito dei risultati dei recenti Assoluti di Riccione, è comunque competitiva grazie alla presenza di Quadarella, Pilato, Razzetti, Miressi, Mora, Frigo, Di Tullio a cui si affiancano giovani già molto promettenti come Curtis, D’Ambrosio, Della Corte, Ragaini e Bacico”. Le parole del dt Butini alla vigilia della prima giornata in acqua. “Il Mondiale di corta rappresenta il primo appuntamento del nuovo quadriennio. A tal fine abbiamo inserito nella squadra giovani nuotatori e nuotatrici funzionali alla costituzione di una squadra competitiva in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2o28“, conclude il dt.