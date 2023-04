Milan-Empoli, Zanetti: “Partita che presenta insidie, manteniamo alta l’attenzione”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, alla vigilia del match contro il Milan valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “E’ una partita che presenta molte insidie, per noi incontrare le big è sempre complicato. Affrontiamo una squadra che ha grandi armi, di altissimo livello in Italia e in Europa. Sarà importante dare continuità a ciò che dobbiamo fare. Arriviamo da una bella prestazione, adesso dobbiamo mantenere alto il livello di attenzione. Non so quanto possa influire la gara di mercoledì del Milan, ha una rosa molto ampia e di livello; se farà dei cambi non cambierà molto. Le grandi sono abituate a giocare spesso, quindi non credo che ci saranno condizionamenti. In ogni caso l’esito della gara dipenderà da chi saremo noi”.

Sullo stato della squadra: “Grassi sta meglio e sta arrivando alla forma migliore, vedremo se sarà in campo. Anche Haas è migliorato e deve iniziare a mettere minuti nelle gambe. Faremo valutazioni sullo stato di forma, anche noi abbiamo le nostre armi. Sicuramente giocare lunedì e venerdì non è il massimo, ma ci adatteremo. Bisognerà essere bravi a dare qualcosa in più in una gara molto importante, tutti vogliano fare bella figura”.

“Noi non abbiamo nessun obiettivo da paragonare con il passato, dobbiamo soltanto salvarci il prima possibile. Magare facendo più punti possibili, così da dare una continuità al progetto e consolidare un lavoro iniziato a luglio con una squadra rinnovata. Dobbiamo guardare a quello che ci interessa: al futuro, a noi il passato interessa poco”, ha concluso Zanetti.