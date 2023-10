Juventus-Hellas Verona, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

In un turno che potrebbe, chissà, sorridere alla Juventus di Massimiliano Allegri, il tecnico ha chiesto alla squadra di concentrarsi totalmente sulla sfida in casa contro il Verona. I tre punti contro gli uomini di Baroni sono la cosa più importanti per l’allenatore toscano che ha ancora deviato sulla domanda legata allo Scudetto. Questo il video della conferenza stampa integrale di Allegri.