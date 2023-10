Barcellona-Real Madrid, Xavi: “Non do indizi su Lewandowski. Pedri? Non forzeremo, ma vogliono esserci tutti”

E’ la vigilia del Clasico fra Barcellona e Real Madrid. In conferenza stampa, Xavi non ha voluto dare nessun indizio di formazione relativo al possibile rientro di Robert Lewandowski e di Pedri che fremono per essere della partita contro i Blancos.

Queste le parole di Xavi in conferenza: “Per noi è molto importante, tutti vogliono giocare, tutti vogliono mettersi alla prova. Siamo molto entusiasti. Mi ha sorpreso vedere allenarsi giocatori che quasi non avevano speranza di giocare. Tutti vogliono esserci, le sensazioni sono molto buone per tutti. Domani faremo la lista dopo aver visto come stanno dopo l’allenamento di oggi. Robert sta bene, ha svolto l’allenamento con buone sensazioni, ma qui non dico nulla. Non darò alcun indizio. Pedri? Non vogliamo forzare nessuno, vogliamo ridurre al minimo i rischi. Tutti vogliono esserci. Domani vedremo“. Sul Real Madrid: “Hanno cambiato il sistema con l’arrivo di Bellingham. Dobbiamo monitorare le uscite negli spazi. di Rodrygo e Vinicius. Le sue virtù devono essere ridotte al minimo. Non c’è quasi mai un favorito. Non puoi mai prevedere nulla. È al cinquanta per cento“.