Mondiali femminili 2023, la Svezia contro l’arbitro Edina Alves: “Ci ha riso in faccia”

E’ aperta polemica ai Mondiali di calcio femminile tra la Svezia e l’arbitro di oggi contro la Spagna, Edina Alves Batista, accusata dalle svedesi di averle sfavorite nella direzione di gara, oltre ad aver riso loro in faccia: “Parlava la stessa lingua delle donne spagnole e questo ha dato loro molti vantaggi. Sono arrabbiata e sconvolta. Non ho avuto più risposta del suo sorriso”. E ancora, ecco l’improperio di Amanda Lindstedt: “Non ho visto il gol, ho solo sentito che c’era un fuorigioco per la Spagna. Spero davvero che abbiano preso la decisione giusta, perché se c’è un errore, impazzirò”.