Juventus, bilancio in rosso: perdite pari a 123,7 milioni. Previsto un aumento di capitale

La Juventus chiuderà il bilancio in rosso come d’altronde era abbastanza pronosticabile. Il bilancio vedrà un rosso pari a 123,7 milioni di perdite per le casse bianconere che vedranno però nel prossimo futuro un aumento di bilancio.

Il primo trimestre 2023/24 dovrebbe chiudersi “con perdite superiori al terzo del capitale sociale”, si legge nella nota della società, e “a supporto della realizzazione del piano 2023/24-2026/27, nonché degli impatti derivanti dagli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali“, il cda ha definito “le linee guida di una manovra di rafforzamento patrimoniale da attuarsi mediante la riduzione del capitale sociale al minimo legale e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, fino a un massimo di 200 milioni“.