Mondiali paralimpici scherma 2023, Bebe Vio: “Emozionata per l’esordio, darò il massimo”

Alla vigilia dell’esordio a Terni, sede dei Mondiali 2023 di scherma paralimpica, Bebe Vio ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Sono molto emozionata e determinata a dare il 100% davanti al pubblico italiano. Vivo con i ragazzi di questa nazionale da quando ho 14 anni, siamo una famiglia. Ho tifato talmente tanto per loro in questi giorni che sono senza voce e mi sembra di aver già disputato 18 gare. E’ bellissimo essere squadra, Loredana Triglia è come una seconda mamma per me“. L’azzurra, che sarà impegnata nella gara individuale di fioretto femminile categoria B, ha poi aggiunto: “Il motto resta “se sembra impossibile, allora si può fare”. Niente scuse, si cercano le soluzioni e i risultati. In pedana c’è tutto il mio carattere: esprimo l’essenza della mia persona“.

Oltre a Bebe Vio, protagonista in pedana anche Alessia Biagini, nella gara di fioretto femminile B, mentre per la spada maschile A l’Italia si affida Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini. Spazio poi al fioretto femminile A con Rebecca D’Agostino, Andreea Ionela Mogos e Loredana Trigilia e infine alle prove di spada maschile B (Davide Costi, Salvatore De Falco, Michele Massa e Gianmarco Paolucci) e della categoria C (Claudio Radicello, Leonardo Rigo, William Russo e Michele Venturi).