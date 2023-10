Bianchin/Scampoli-Carol/Barbara oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Tutto pronto per Bianchin/Scampoli-Carol/Barbara, partita della Pool F dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Le azzurre Margherita Bianchin e Claudia Scampoli, entrate nel tabellone principale beneficiando del forfeit della Nigeria, vogliono conquistare subito qualche punto. Serve però una grande prestazione contro la fortissima coppia brasiliana composta da Carolina Solberg Salgado e Barbara Seixas de Freitas. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 00.30 della notte italiana tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre sul campo di Tlascala, nello stato messicano di Tlaxcala. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita della fase a gironi del Mondiale di beach volley 2023 di Tlaxcala, che mette in palio anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

STREAMING E TV – La partita Bianchin/Scampoli-Carol/Barbara dei Mondiali di beach volley di Tlaxcala 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.