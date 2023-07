Juventus, Bergomi: “Dare via Vlahovic per prendere Scamacca scelta difficile da capire”

Beppe Bergomi ha parlato della Juventus e dei suoi possibili movimento di mercato. Alla Vecchia Signora piace Gianluca Scamacca che diverrebbe un obiettivo concreto se dovesse partire soprattutto Dusan Vlahovic. A parlare di questa ipotesi è stato proprio Bergomi ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Bergomi: “Dare via Vlahovic per Scamacca sarebbe un’operazione per me difficile da comprendere, anche perché il serbo è più giovane oltre ad essere un grandissimo giocatore”.