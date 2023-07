Inter, Sky: nuova offerta al Chelsea per Lukaku, 30 milioni più bonus

L’Inter ha formulato una nuova offerta al Chelsea per arrivare a Romelu Lukaku. L’attaccante belga resta al primo posto nel taccuino dei nerazzurri e dopo la prima proposta ai Blues di 25 milioni per il cartellino a titolo definitivo del centravanti reduce dal prestito, adesso sarebbero stati offerti 30 milioni ai londinesi, più bonus. La speranza di Ausilio è che questa possa essere l’offerta definitiva per convincere gli inglesi, forti anche della volontà del giocatore.