Inter, Bisseck: “Sono un difensore moderno. Ogni giocatore sogna di stare qua”

Nel giorno dell’ufficialità di Bisseck all’Inter sono arrivate anche le prime parole del difensore arrivato dall’Aarhus. Il difensore, capitano della Germania Under 21, ha parlato di quanto abbia desiderato vestire nerazzurro e di quanto si aspetta dalla sua prima esperienza in Italia.

Le parole di Bisseck: “Ogni calciatore sogna di poter giocare in grandi club e l’Inter è uno dei club più importanti del mondo. Quando ho ricevuto la chiamata ero molto felice, ovviamente, e anche molto orgoglioso. Per la mia carriera è positivo che un grande club come l’Inter si sia interessato a me. Sono pronto a iniziare. Lavorerò duramente, quindi penso che andrà bene, ho molta fiducia. Mi aspetto un livello alto e molto talento, le squadre saranno molto preparate tatticamente. Dovrò adattarmi, anche perché affronterò giocatori più forti di quelli a cui sono abituato. Ma è quello che voglio, sono un giocatore competitivo: non vedo l’ora di iniziare. Sono un difensore moderno. Mi piace avere la palla e giocarla e mi piace segnare. Ma sono prima di tutto un difensore: amo i contrasti e mi piace conquistare il pallone, ma quello che preferisco è vedere la frustrazione nei volti degli attaccanti. Non vedo l’ora. La scorsa stagione ho giocato come difensore a sinistra, ma non è un problema giocare a destra, visto che sono destro. Giocherò dove mi dirà l’allenatore. I tedeschi nerazzurri prima di me? Sono di buon auspicio”