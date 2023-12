Bayern Monaco, Kane ha trovato casa: dopo quattro mesi lascia l’hotel extralusso da 11mila euro a notte

“Un enorme ringraziamento allo staff dell’hotel che mi ha fatto sentire a casa da quando mi sono trasferito a Monaco. È stata una parte importante per riuscire ad ambientarmi così bene“. Inizia così il post di Harry Kane, che sui social ha ringraziato i dipendenti del Vier Jahreszeiten Kempinski, hotel extralusso in cui l’attaccante del Bayern Monaco ha pernottato sin dal suo arrivo in Germania. Dopo quattro mesi, però, ha finalmente trovato casa e può lasciare la struttura, alla quale ha versato oltre un milione di euro dato che la stanza dove ha soggiornato costava 11mila euro a notte. “Muller era preoccupato che la mia stanza stesse diventando troppo piccola, quindi ho tempo per fare il check-out e andare in un posto tutto mio con la mia famiglia” ha infine scherzato Kane.

A massive thank you to the hotel staff who have made me feel at home since moving to Munich. It’s been a huge part of being able to settle in so well. @esmuellert_ was worried my room was getting too small so time to check out and into a place of my own with my family. 🙌😂 pic.twitter.com/Sih7qMMQID

— Harry Kane (@HKane) December 23, 2023