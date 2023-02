Milan-Tottenham, Bennacer: “Sarò il primo tifoso rossonero, giochiamo con cuore e determinazione”

Mancano poche ore al grande appuntamento per il Milan, che alle ore 21:00 scenderà in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare il Tottenham nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, però, dovrà fare a meno dell’infortunato Ismael Bennacer che, attraverso i propri profili social, ha caricato i compagni di squadra: “Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarò il primo tifoso rossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza Milan”.

