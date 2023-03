Jankto torna sul coming out: “Non potevo nascondermi per sempre, mia moglie è rimasta scioccata”

Jakub Jankto, primo calciatore professionista europeo a fare coming out, ha rilasciato un’intervista a Marca, raccontando com’è cambiata la sua vita dopo aver dichiarato di essere gay: “Non sapevo cosa aspettarmi, perciò le prime settimane sono state difficili. Tuttavia le reazioni sono state fantastiche e questo mi è stato molto d’aiuto. Ho potuto continuare a concentrarmi sul calcio, che resta la cosa più importante della mia vita. Ho deciso di fare coming out perché la vita è una sola e non potevo nascondermi per sempre. Adesso mi sento libero“.

Il centrocampista dello Sparta Praga ha poi raccontato la reazione della sua famiglia una volta appresa la notizia: “I primi a scoprirlo sono stati i miei genitori e mia moglie. Lei è rimasta scioccata, ma posso capirlo dopo tanti anni. La cosa più difficile è stata spiegarlo a nostro figlio. Per fortuna ho ricevuto un grande aiuto e sono riuscito a superare quel momento“.