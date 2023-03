Manchester City, Guardiola sul caso Walker: “In questa società i giocatori vengono filmati qualsiasi cosa facciano”

“È una questione privata e la risolveremo internamente con lui. Non è questa la sede per discutere di questioni private”. Lo ha detto Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, commentando le vicende di Kyle Walker, a rischio arresto e processo per aver ballato nudo in un locale: “In pubblico i giocatori devono stare decisamente attenti, è completamente diverso da anni fa e lo sanno. Quando aprono la porta di casa sanno che verranno filmati qualunque cosa facciano. Questa è la società”.