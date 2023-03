Quando si gioca il ritorno Friburgo-Juventus? Data, orario e diretta tv Europa League

La Juventus è attesa sul campo del Friburgo per giocarsi il pass per i quarti di finale di Europa League 2022/2023: ecco quando si gioca il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea, con data, orario e informazioni sulla diretta tv e streaming. Dopo l’andata in casa, i bianconeri affrontano i tedeschi nel loro fortino per strappare la qualificazione al turno successivo: lo faranno alle ore 18.45 di giovedì 16 marzo, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go, Now e anche su Dazn. Non prevista diretta in chiaro.