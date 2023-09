Italia femminile, Bertolini: “Nel calcio servono le quote rosa, aveva ragione Murgia…”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Milena Bertolini, ex ct dell’Italia femminile, ha fatto il punto della situazione sul movimento calcistico: “Quando sento dire che questo è l’anno zero mi viene da pensare cosa sia stato fatto dal Mondiale 2019 in poi. A mio avviso il problema è di testa: manca un progetto che dia importanza al calcio femminile. La verità è che nel calcio italiano le donne sono immagine: servirebbero le quote rosa. E poi noi siamo le peggiori nemiche di noi stesse: aveva ragione Murgia quando diceva che servono due donne per far fuori una donna. Ma così torniamo al patriarcato“.

“Personalmente credo di aver lasciato una squadra rinnovata e con un futuro, ma bisogna ritrovare un po’ di umiltà. Al nuovo ct Soncin auguro il meglio, ma bisognava cavalcare quell’onda positiva – ha aggiunto Bertolini, che poi ha analizzato il fallimento ai Mondiali – Il sacrosanto cambio generazionale ha creato problemi di equilibri all’interno della squadra. Non è facile dire a una veterana che resterà a casa e siamo io che le ragazze abbiamo avuto bisogno dei nostri tempi, che purtroppo non sono coincisi“.

Bertolini ha poi proseguito il racconto: “All’inizio vedevo sorrisi, professionalità e giovani entusiaste. Dopo la partita contro la Svezia invece l’atmosfera è cambiata: chi non ha giocato ha messo il muso perché non ha gradito che le piccole erano passate davanti. Ma è una cosa che va accettata, anche se la ct non ti sta simpatica. La partita col Sudafrica? Alla fine tutte mi scansavano tranne le giovani. Il volo di ritorno è stato allucinante: alcune giocatrici non mi hanno più nemmeno guardato in faccia“.