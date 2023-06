Italia Under 21, Nicolato: “Con la Svizzera dobbiamo vincere, speriamo le cose vadano più lisce”

“E’ una partita complessa, contro una squadra forte, e dobbiamo cercare di vincerla. Siamo sereni dal punto di vista del lavoro svolto, abbiamo fatto un grande lavoro, tutto quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Sappiamo che non basta ma abbiamo la certezza di non avere rimpianti perché stiamo mettendo il massimo di quello che possiamo. Ci teniamo molto e speriamo che le cose vadano più lisce”. Lo ha detto il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, in conferenza stampa alla vigilia della sfida da dentro o fuori nel girone D degli Europei contro la Svizzera: “Di fronte avremo una squadra che deve avere la giusta ambizione, importante, molto matura, fisica, che ha fatto molti punti nelle qualificazioni e che ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Gioca un calcio molto adulto, sa sfruttare i momenti giusti ed è pericolosa. Ma siamo preparati, ci confronteremo e poi vedremo”.

Sulla formazione: “La squadra sarà diversa, nella costruzione, nella strategia: non si può pensare di affrontare tutte le partite alla stessa maniera, si deve tenere conto dei propri giocatori e di quelli degli avversari. Gnonto dal 1′? Sicuramente faremo dei cambi rispetto alla prima partita, non perché siamo insoddisfatti di chi ha giocato ma perché abbiamo una rosa abbastanza ampia, con giocatori che meritano di giocare e le partite sono ravvicinate. Domani mattina faremo un briefing sulla condizione della squadra”.