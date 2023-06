WTA Eastbourne 2023, qualificazioni: Paolini rimonta Stoiber e passa il primo turno

Jasmine Paolini vince un match molto importante al suo esordio nel WTA 500 di Eastbourne, superando Ranah Akua Stoiber con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 e accedendo al turno decisivo del tabellone di qualificazioni. Sebbene il ranking sorrida nettamente all’azzurra, questo match non era così scontato come si sarebbe potuto credere a primo impatto: la britannica, fuori dalle prime 1000 del ranking, è una tennista giovanissima, talentuosa e ben abituata a calcare i prati inglesi. La numero 42 del mondo, però, è stata brava a non scoraggiarsi dopo un difficile primo set e nemmeno quando si è trovata in svantaggio per 2-0 nel terzo, restando calma e continuando a giocare il suo tennis che, più efficace su superfici più lente, ha dimostrato di poter dare i suoi frutti anche su campi rapidi. Tra Paolini e il main draw ci sarà un’altra padrona di casa: parliamo di Jodie Burrage, recente finalista nel WTA 250 di Nottingham e favorita senza dubbio per centrare l’ingresso nel tabellone principale.