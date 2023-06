Lazio, agente Milinkovic-Savic: “Club dell’Arabia Saudita interessati, ma ci sono altre opzioni”

Uno dei nomi caldi di questa sessione estiva di calciomercato è quello di Sergej Milikovic-Savic. L’agente del centrocampista della Lazio, Mateja Kezman, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘El Balad’, ha confermato l’interesse di diversi club per il suo assistito, compresi quelli dell’Arabia Saudita: “Dall’Arabia Saudita ci sono numerose squadre interessate a Sergej, ma per adesso ci sono anche altre opzioni sul tavolo. Questo non significa che la prossima stagione non possa giocare in Arabia, nella vita non si può mai sapere”.