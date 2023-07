Italia Under 19, Bollini: “Spagna sempre ostica, dovremo essere organizzati”

L’Italia U19 è riuscita ad approdare in semifinale agli Europei di categoria e ieri ha scoperto di dover sfidare la Spagna per un posto nell’atto conclusivo. Il ct degli azzurrini Alberto Bollini, a due giorni dalla sfida, ha presentato così l’incontro: “Giochiamo contro una squadra che è ostica da sempre che ha ottimi giocatori come Ivan Fresneda, oggetto di molte attenzioni nel mercato attuale, anche da parte di club italiani. Noi dobbiamo cercare di essere la ‘nostra’ Italia, organizzata e solida, contro un avversario che non ha mai perso e subito gol nelle fasi di qualificazione”.