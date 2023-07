Figc, il Settore Tecnico ufficializza i nuovi allenatori Uefa A: abilitati Magnanelli, Dainelli e Floccari

Il Settore Tecnico della Figc ha ufficializzato gli allenatori Uefa A abilitati dopo l’esame che ha chiuso il corso svolto a Coverciano dal 27 febbraio al 10 maggio. 110 su 110 per Paolo Troiani, bene anche Francesco Magnanelli, adesso nello staff tecnico di Allegri alla Juventus. Il corso Uefa A abilita a guidare qualsiasi squadra di calcio fino alla Serie C in Italia e tra gli abilitati troviamo anche le vecchie conoscenze della Serie A: l’ex capitano del Catania, Marco Biagianti; l’ex centrocampista della Fiorentina, Sandro Cois; l’ex difensore di Reggina e Bologna, Andrea Costa; l’ex giocatore dell’Empoli, Daniele Croce; l’ex difensore di Fiorentina e Chievo, Dario Dainelli; l’ex attaccante di Lazio, Sassuolo, Bologna e Spal, Sergio Floccari; l’ex difensore di Atalanta e Sassuolo, Federico Peluso; l’ex difensore di Siena, Palermo e Spezia, Claudio Terzi, e l’ex giocatore del Brescia, Marco Zambelli.