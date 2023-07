Roma, Repubblica: ultras Stella Rossa restituiscono intatto striscione Rulli rubato ai Fedayn

Tregua tra gli ultras della Roma e quelli della Stella Rossa. Lo riporta La Repubblica, che racconta di come sia stato recentemente restituito, intatto, lo striscione Brigata Roberto Rulli ai Fedayn, rubato in un agguato dei serbi del 4 febbraio nel quale furono sottratti tutti gli striscioni del gruppo contenuti in un borsone, per poi bruciare alcune delle pezze e lo storico striscione del gruppo giallorosso, capovolto, durante una partita della squadra di Belgrado allo stadio Mitic, dove fu anche esposto un chiaro messaggio: “Avete scelto le amicizie sbagliate”.

Per fortuna, racconta il quotidiano romano, qualche giorno fa, seguendo il codice d’onore degli ultras quando si parla di morti, in questo caso Roberto Rulli, storico fondatore del gruppo Fedayn morto nel 1990, lo striscione è stato restituito, nonostante chiaramente rimanga odio e astio tra le due tifoserie organizzate. In curva Sud potrà allora essere riproposto lo striscione fin dalla prima giornata del prossimo campionato.