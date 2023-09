EA Sports FC 24, bug per Ada Hegerberg nel videogioco: insultata sui social

Ada Hegerberg, 28enne attaccante norvegese del Lione, 6 UEFA Women’s Champions League in bacheca e Pallone d’Oro nel 2018, ha ricevuto tantissimi insulti da parte di alcuni utenti sui social per un bug che non permette il buon funzionamento del suo avatar in EA Sports FC 24. Il videogioco di calcio, sviluppato da EA Sports, permette ai giocatori di poter costruire la propria squadra Master sia con giocatori maschili che femminili. I programmatori di EA Sports hanno già messo da parte l’avatar della calciatrice e hanno promesso che provvederanno a risolvere il problema, visto che la sua carta gioco è una delle più valutate nel gioco con un rating di 89.

Per il problema, gli utenti si sono scagliati proprio contro la calciatrice, rivolgendogli insulti perfino tramite messaggi vocali sul suo profilo Instagram: “Vai a fanc**o tu e tua madre, pu***na del ca**o, fai schifo a FIFA“. La Hegerberg con un tweet ha poi risposto all’audio e taggato EA Sports: “Stiamo andando molto oltre, non è vero?“. Sentore che la situazione stia davvero andando oltre il reale.