Italia-Ucraina, sale l’attesa: 41mila i biglietti già venduti per il match di San Siro

Sale l’attesa per Italia-Ucraina, match delle Qualificazioni a Euro 2024 in programma martedì 12 settembre a San Siro. La Figc ha infatti comunicato che sono stati già venduti 41mila biglietti per una partita che assume un’importanza davvero elevata dopo il pareggio degli Azzurri in casa della Macedonia del Nord, nell’esordio del nuovo ct Luciano Spalletti. Inoltre la federazione ha specificato che per Italia-Ucraina la capienza del “Meazza” sarà pari a 64.000 posti. Intanto ci sarà una notevole rappresentanza anche dei tifosi ucraini, che hanno già acquistato circa 2000 tagliandi.