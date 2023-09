Basket, la Nazionale Italiana Sindrome di Down è campione d’Europa

Splendida Nazionale Italiana Sindrome di Down. I magnifici ragazzi azzurri battono la Finlandia mediante il punteggio di 31-18 nel match valevole per i SUDS European Championships di Padova e si laureano campioni d’Europa 2023. Il cammino dell’Italia risulta impeccabile, poiché chiude senza alcuna sconfitta ed avendo battuto squadre come Ungheria (33-12), Turchia (27-23) e Portogallo (31-7). Si tratta della terza affermazione per la Nazionale Italiana Sindrome di Down, che vinse anche nel 2018 e 2019. La formazione campione d’Europa è composta da Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis. Allenatore Giuliano Bufacchi, assistenti Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo.

Il presidente della Federazione Italiana pallacanestro, Gianni Petrucci, si è subito congratulato con la squadra azzurra: “Alla Fisdir, alla Nazionale, ai tecnici e ai ragazzi vanno i complimenti e le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci e di tutta la FIP per il prestigioso e qualificante risultato”.