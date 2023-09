Mondiali rugby 2023, Allan: “Possiamo migliorare, ma è un buon inizio”

di Mattia Zucchiatti 5

Un’Italia non perfetta ha battuto la Namibia all’esordio del Mondiale con il risultato di 52-8. E oggi è giorno di riposo, ma anche di riflessioni e analisi per la nazionale di Kieran Crowley. “Non siamo andati benissimo nel primo tempo”, ha spiegato Tommaso Allan, che aggiunge: “Non abbiamo giocato di squadra come volevamo. Era successa la stessa cosa nel Mondiale scorso sempre contro la Namibia. Nella ripresa abbiamo mostrato il nostro gioco riuscendo ad accelerare. Possiamo sicuramente migliorare, ma è un buon inizio di Mondiale”. Il 30enne spiega: “Sono contento prima di tutto per la prestazione del gruppo e poi di quello che ho dato alla squadra. Provo a mostrare il meglio di me stesso e in partita è andata bene sui calci piazzati e trasformazioni. Il reparto degli avanti in partita ha fatto un gran lavoro”. Ieri la nazionale è rientrata al quartier generale azzurro di Bourgoin-Jallieu: “Avremo ora un paio di giorni di riposo per resettarci, riposare e focalizzarci sulla partita contro l’Uruguay. Nel novembre 2021 abbiamo sofferto contro di loro. Sarà una bellissima partita a Nizza”, ha concluso Tommaso Allan.