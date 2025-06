L’Italia si sta preparando per scendere in campo contro la Moldavia: le ultime scelte di Spalletti come CT della Nazionale azzurra.

Non è un momento semplice quello che sta vivendo la Nazionale Italiana. Dopo la pesante sconfitta arrivata per mano della Norvegia, Luciano Spalletti è stato sollevato dal suo compito di Commissario Tecnico anche se guiderà gli azzurri nella gara di questa sera. Il fischio d’inizio della gara arriverà alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà fondamentale non commettere altri passi falsi per non compromettere la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Italia-Moldavia, tutto pronto al Mapei Stadium: le ultime scelte di Spalletti come CT

Ancora non è noto chi sarà il nuovo CT della Nazionale Italiana. Ora come ora, di sicuro, c’è che questa sarà l’ultima gara di Spalletti sulla panchina azzurra. La qualificazione ai Mondiali del 2026 è in bilico, ma nulla è ancora perduto. Perciò bisognerà fare del proprio meglio questa sera a Reggio Emilia e dare il tutto per tutto. Ecco allora quali sono gli 11 scelti da Luciano Spalletti per l’inizio del match e la formazione ufficiale degli avversari:

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Ranieri; Cambiaso, Ricci, Tonali, Dimarco; Frattesi, Raspadori; Retegui.

Moldavia (5-4-1): Avram; Cojocaru, Posmac, Baboglo, Mudrak, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Ionita; Nicolaescu.

Confermati quindi Raspadori e Retegui, ma occhio alla scelta su Frattesi: stavolta l’azzurro parte dal primo minuto, così come Dimarco. Esordio invece per Ranieri in difesa. Sicuri del posto ancora una volta, ovviamente, Donnarumma e Di Lorenzo. In panchina va invece Barella.