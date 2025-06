Jonathan Milan ha vinto nella sua maniera la seconda tappa del Giro del Delfinato 2025: ecco com’è andata la corsa

La seconda tappa del Giro del Delfinato recita Italia: Jonathan Milan ha vinto in volata battendo il britannico Fred Wright della Bahrain e l’olandese Mathieu van der Poel di Alpecin. Un successo che non è solo di Milan, ma di tutta la sua squadra (Lidl-Trek) che lo ha aiutato nel difficile tratto del Puy-de-Dome.

Una volta ritornato in gruppo, Milan ha battuto nella sua maniera due abilissimi avversari agganciando in questa maniera Tadej Pogacar in vetta alla classifica generale. Da ricordare che lo sloveno ha vinto invece la tappa d’esordio, anche in quel caso in una maniera imperiosa.

Milan, il gruppo fa la differenza: che inseguimento

Per Milan è la sesta vittoria in stagione, a dimostrazione delle sue grandi qualità di velocista. Un inizio in salita molto arduo con 204,6 km da precorrere. La prima fuga arriva dopo 8 chilometri con Paul Ourselin della Cofidis che scappa in solitaria, che continua a sottolineare la sua leadership della classifica KOM.

La Lidl-Trek di Jonathan Milan e l’Alpecin-Deceuninck di Mathieu Van der Poel fanno gruppo e controllano di base tutta la tappa, in modo da lanciare i propri fuoriclasse della volata per la parte finale. Milan infatti sfrutta un inseguimento di 10 km con quattro compagni di squadra Lidl-Trek per poter mettersi in ottima posizione per puntare alla vittoria, alla fine arriva.