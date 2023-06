Virtus Bologna-Olimpia Milano, Scariolo: “Bisogna evitare i cali di concentrazione”

La soddisfazione per una “grande vittoria” e per “aver pareggiato la serie”, ma anche l’appunto per degli “errori infantili commessi quando abbiamo raggiunto il massimo vantaggio”. Così Sergio Scariolo commenta la vittoria della Virtus Segafredo Bologna che, dopo due overtime, supera l’Olimpia Milano per 93-89. Bologna pareggia così la serie della finale dei playoff scudetto. “Grande vittoria contro una grande squadra – aggiunge il tecnico -, sono più esperti di noi ed è normale che non mollino mai. Ora siamo contenti di come stiamo giocando, ripartiremo dalle cose positive fatte per molti minuti cercando di evitare i cali di concentrazione”.“Siamo sul 2-2, adesso si entra in una mini-serie da tre partite e ci siamo guadagnati il diritto di giocare un’altra partita in casa. Prima è necessario pensare alla sfida di lunedì. Loro sono molto forti, hanno tanti giocatori di talento. Ci aspettano partite di grande equilibrio”, ha concluso.