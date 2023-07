Italia campione Under 19, Abodi: “Felicità azzurra! Siamo orgogliosi”

Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato sui propri profili social il trionfo dell’Italia Under 19 agli Europei di categoria. Gli Azzurrini del ct Bollini hanno battuto il Portogallo in finale grazie al gol di Esposito. “Felicità Azzurra! Insieme ad altre vittorie in discipline olimpiche e paralimpiche di immenso valore che ci rendono orgogliosi. Complimenti!”. Queste le parole di Abodi su Twitter.

IL RECAP DI ITALIA-PORTOGALLO E GLI HIGHLIGHTS

Il tweet di Abodi