Roma, Corriere dello Sport: “Agente Morata pronto a chiudere”

Alvaro Morata sembra sempre più vicino alla Roma. E’ questo quanto anticipato dal Corriere dello Sport, secondo cui l’agente dell’attaccante spagnolo sarebbe atteso nella Capitale nelle prossime ore per limare i dettagli dell’accordo con la società giallorossa. Per l’ingaggio si dovrebbe chiudere a 4.5 milioni a stagione per quattro anni, più 0.5 di eventuali bonus.

Resta da sciogliere il nodo Atletico Madrid, visto che al momento la Roma sembra in difficoltà per pagare i 12 milioni di buonuscita. C’è l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto, a meno che una cessione importante non sblocchi la situazione. Il club giallorosso infatti nella prossima stagione potrà godere anche dei proventi della percentuale sulla rivendita di Frattesi. C’è comunque ottimismo, con i Friedkin che dovrebbero autorizzare l’operazione in questi giorni: decisiva la volontà del giocatore, che avrebbe accettato con entusiasmo l’ipotesi Roma dove ritroverebbe il compagno di squadra alla Juventus e grande amico Paulo Dybala.