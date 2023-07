Reggina, Filippo Inzaghi confermato in panchina: il 20 luglio la ripresa degli allenamenti

La Reggina ha annunciato la conferma di Filippo Inzaghi e del suo staff sulla propria panchina. Giornate intense per il club calabrese, con le visite mediche e la ripresa degli allenamenti fissata per il 20 luglio. Nelle prossime ore soprattutto è attesa l’udienza sul ricorso contro l’esclusione dalla Serie B 2023/2024. Nel frattempo però la nota ufficiale della Reggina è chiara: “La Reggina 1914 comunica di avere confermato l’accordo siglato lo scorso anno con il mister Filippo Inzaghi ed il suo staff. La società punterà sui giovani talenti per consolidare il lavoro di affermazione sportiva e risanamento iniziato lo scorso anno”