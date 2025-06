Mattia Gabbia è stato costretto a dare forfait e ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Al suo posto un calciatore che torna in Azzurro dopo sette anni

Il difensore del Milan Mattia Gabbia si è fermato per un infortunio ed è stato obbligato ad abbandonare prematuramente il ritiro in Nazionale, dicendo addio alle qualificazioni ai prossimi Mondiali. In piena emergenza, il ct Luciano Spalletti ha scelto di richiamare in Nazionale un calciatore che non indossa la maglia azzurra da ben sette anni.

Luciano Spalletti pesca nel passato: il difensore che sostituirà Gabbia ritorna dopo sette anni

Dopo aver salutato Manuel Locatelli per infortunio, calciatore che ha dimostrato di poter essere impiegato tanto in mediana quanto in retroguardia all’occorrenza, Spalletti ha dovuto fare lo stesso con un difensore puro in un reparto in cui gli Azzurri avevano già la panchina un po’ corta.

Il tecnico ha voluto concedere una seconda possibilità a un giocatore che manca dalla Nazionale da ben sette anni. Non è un nome nuovo quello di Daniele Rugani. Il giocatore, che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ajax, è ritornato in Italia e alla Juventus proprio a prestito concluso e si è unito agli allenamenti a Coverciano.

Italia, Rugani convocato in Nazionale: sostituirà Gabbia

Dopo una stagione non brillantissima nel campionato olandese, con un totale di 15 presenze, Daniele Rugani potrebbe vestire la maglia da titolare nel corso di queste qualificazioni al prossimo Mondiale e, quindi, cercare il riscatto.

Prima del Mondiale per Club, l’ex Empoli e Cagliari potrebbe già scendere in campo nella retroguardia azzurra e ritrovare il sorriso e la fiducia.