Soltanto il Napoli campione, delle prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A ha la certezza di ritrovare sulla sua panchina lo stesso allenatore. Tutte le altre, a cominciare dall’Inter seconda, che ieri ha salutato ufficialmente Simone Inzaghi, devono prima di tutto risolvere il problema del nuovo tecnico.

I nerazzurri, con l’allenatore del ventesimo scudetto e delle due finali di Champions in due anni pronto a volare in Arabia Saudita per accettare l’offerta dell’Al-Hilal, hanno messo nel mirino Cesc Fabregas. L’allenatore del Como è in cima alla lista dei desideri , ma non sarà facile strapparlo alla società lombarda. Tanto che nelle ultime ore sono cominciati a circolare anche i nomi di Roberto De Zerbi (che però ha smentito di essere stato cercato da club italiani) e anche quello di Christian Chivu. Sembra essere solo una suggestione il nome di José Mourinho.

Tudor prova a convincere la Juve

La Juventus, dopo la scelta di Antonio Conte di proseguire con il Napoli e quella di Gian Piero Gasperini di accettare la Roma dopo l’addio all’Atalanta (per i bergamaschi in corsa ci sarebbero due allievi proprio del Gasp come Palladino e Juric, e Patrick Vieira), sta pensando di confermare Igor Tudor anche per la prossima stagione. Decisivo potrebbe essere il percorso nel Mondiale per Club.

Tra addii e ritorni

Il Torino e Paolo Vanoli sono pronti a dirsi addio, con Urbano Cairo sempre più orientato verso Marco Baroni, ormai ex tecnico della Lazio e sostituito nella Capitale da Maurizio Sarri. “Io non ho esonerato Baroni, il mister ha fatto una scelta”, ha spiegato il presidente della Lazio, Claudio Lotito che poi, parlando del ritorno di Sarri ha aggiunto: “E’ un allenatore che ho voluto a tutti i costi e che aveva interrotto prematuramente un percorso che avevamo intrapreso. Il rapporto tra me e lui è di stima reciproca e di affetto”.

Dopo le dimissioni di Raffaele Palladino la Fiorentina è sulle tracce di Stefano Pioli, che potrebbe, così, lasciare l’Al-Nassr e fare ritorno in Italia.