Il Chelsea ha messo nel mirino Mike Maignan per acquistare un portiere a cui affidare le chiavi della squadra in vista della prossima stagione: mentre i rossoneri attendono l’offerta, Tare ha già scelto il suo erede.

Il Chelsea ha messo gli occhi su Mike Maignan, convinto che il portiere del Milan possa essere il giocatore di assoluto affidamento per risolvere i troppi dubbi che, nel corso degli ultimi anni, stanno caratterizzando Stamford Bridge in un ruolo delicato come forse nessun altro.

Come scrive la Bbc, infatti, quello dell’estremo difensore è uno dei ruoli nei quali il club di Maresca ha più bisogno di trovare certezze, dopo una serie di nomi che hanno deluso le aspettative, da Kepa Arrizabalaga, ingaggiato nel 2018, a Edouard Mendy, partito per l’Al-Ahli nel 2023, mentre Kepa ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Real Madrid e poi al Bournemouth.

Il sostituto

Il Milan non chiuderebbe la porta di fronte a una eventuale offerta, che, però, a quanto sembra, non dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni di euro. Intanto Tare avrebbe già cominciato a pensare al suo sostituto, individuando il profilo perfetto in Vanja Milinkovic-Savic.

Il portiere del Torino negli ultimi anni si sta imponendo come uno dei migliori della Serie A e potrebbe essere arrivato il momento seppur difficile di lasciare la società granata, anche in quel caso, ovviamente, solo di fronte a un’offerta capace di convincere Cairo a cederlo.