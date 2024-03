Snowboardcross, Coppa del Mondo Mt. St. Anne 2024: Moioli fuori in semifinale in gara-1. Trespeuch ipoteca la classifica generale

A Mt. St. Anne, in Canada, prosegue l’ultimo fine settimana di Coppa del mondo di snowboardcross. Nella prima delle due gare in programma, Michela Moioli dice quasi definitivamente addio alle speranze di conquistare la classifica generale. L’azzurra viene eliminata in semifinale e poi non va oltre il secondo posto nella ‘Small Final’, chiudendo così la prova odierna in sesta posizione. La diretta concorrente per il titolo, Chloe Trespeuch è seconda e dovrà attendere domani – quando le basterà un quindicesimo posto – per la conquista della Coppa generale. La francese quest’oggi si è arresa alla britannica Charlotte Bankes, mentre sul terzo gradino del podio è salita Lea Casta. In campo maschile vittoria per il beniamino di casa e già trionfatore della stagione Eliot Grondin davanti a Cameron Bolton e Radek Houser. Poca gloria per gli italiani, con Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin tutti eliminati nelle batterie di ottavi di finale.