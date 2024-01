Iraq fuori dalla Coppa d’Asia, giornalisti tentano di aggredire il ct Casas: interviene la sicurezza (VIDEO)

Brutto episodio al termine del match di ottavi di Coppa d’Asia 2024 tra Giordania e Iraq. La nazionale irachena è stata infatti eliminata a causa di un gol allo scadere e, nel post partita, alcuni giornalisti hanno tentato di aggredire il ct Jesus Casas in conferenza stampa. I media locali hanno infatti accusato l’allenatore spagnolo di non essersi concentrato a sufficienza sulla competizione, lasciandosi distrarre soprattutto dalle tante interviste rilasciate alla stampa iberica. Inevitabile l’intervento della sicurezza, che ha dovuto bloccare i tanti giornalisti intenzionati ad un duro faccia a faccia con Casas. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha potuto far altro che dichiarare che le sue interviste non hanno minimamente influenzato il rendimento della squadra ed ha detto di voler continuare alla guida della Nazionale, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Di seguito il video dell’accaduto.

Iraqi Press ATTACK Jesus Casas after Iraq lose to Jordan in the last minute. Chaos in the conference room.#AsianCup2023 pic.twitter.com/wHXONVS3fY — InsideWorldFootball (@InsideWorldFoo1) January 29, 2024