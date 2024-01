NBA 2023/2024: Jokic batte Antetokounmpo, settima vittoria di fila per i Knicks. Ko Lakers e Jazz

Giornata molto intensa oltreoceano, dove si sono disputate ben 12 partite valide per la regular season NBA 2023/2024. Le luci dei riflettori erano puntate in modo speciale sulla Ball Arena di Denver, dove i Nuggets ospitavano i Milwaukee Bucks. Non ha deluso le aspettative il duello tra Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, vinto dal primo, autore di una tripla doppia da 25 punti, 16 rimbalzi e 12 assist. Il greco si è invece fermato a 29 punti e 12 rimbalzi, mentre il miglior realizzatore della serata è stato Jamal Murray (35). Settima vittoria consecutiva per i New York Knicks, trascinati dal solito Brunson (32) contro gli Charlotte Hornets e sempre più vicini alle posizioni di vertice della Conference. A tal proposito, tornano a vincere in casa i Boston Celtics (bilancio di 21-2), capaci di piegare per 118-112 i New Orleans Pelicans nel segno di Jason Tatum: per lui tripla doppia da 28 punti e 10 rimbalzi.

Devin Booker continua a segnare e i Phoenix Suns continuano a vincere – battuti i Miami Heat per 118-105 – mentre tra Sacramento e Memphis è Domantas Sabonis a prendersi la scena con 20 punti, ma soprattutto ben 26 rimbalzi (career high). Sconfitte a sorpresa per i Philadelphia 76ers e per i San Antonio Spurs, rispettivamente contro Portland e Washington, così come per i Los Angeles Clippers, battuti dai Cleveland Cavaliers, guidati da Donovan Mitchell e Jarrett Allen (doppia doppia per entrambi). I Minnesota Timberwolves hanno la meglio nello scontro al vertice a Ovest contro gli Oklahoma City Thunder, sconfiggendoli per 107-101, mentre i Los Angeles Lakers cadono a Houston nonostante i 23 punti di Davis, James (anche con 10 assist) e Russell. Infine, ancora grossi problemi difensivi per gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, travolti dai Brooklyn Nets per 147-114. Soltanto 5 punti e 4 rimbalzi a referto per l’azzurro, sul parquet per 22 minuti.