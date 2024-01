Insulti a Maignan, Friuli Venezia Giulia: “La nostra gente non accetta di essere definita razzista per il gesto di pochi”

Sulle pagine del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport, il Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un manifesto dal titolo “Senza motivo” in seguito agli insulti razzisti ricevuti da Mike Maignan in occasione della partita di Serie A tra Udinese e Milan. “Territorio di confine, sempre aperto a culture diverse e persone di ogni nazionalità, il Friuli Venezia Giulia accoglie e valorizza, sostiene e crea sviluppo – si legge nel testo, accompagnato da una foto dei giocatori dell’Udinese abbracciati – La nostra gente non accetta di essere definita razzista per l’inqualificabile gesto di pochi individui, già identificati e puniti, che non ci rappresentano. Il nostro tifo vive da sempre lo sport come una sana passione, oltre ogni differenza“. Eloquente la chiosa finale, tutta in maiuscolo: “Il razzismo non ci appartiene“.