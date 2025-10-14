Futuro davvero in bilico per Teun Koopmeiners ed ora la Juve pensa alla cessione. Il problema però resta piuttosto importante.

Teun Koopmeiners è stato uno dei più grandi acquisti della Juventus negli ultimi anni e allo stesso tempo è stato anche uno dei più grandi flop. Il club bianconero ha investito circa 60 milioni la scorsa estate, ma il giocatore non ha mai ripagato l’investimento ed ha praticamente floppato in quasi tutte le gare disputate nel corso di questo anno e mezzo. Un acquisto davvero deludente, la Juve credeva che lui potesse dare una marcia in più ed invece finora è stato un problema, per Thiago Motta prima e per Tudor ora.

Futuro Koopmeiners in bilico

Le difficoltà del giocatore sono evidenti, gli allenatori lo hanno provato sia come trequartista che come centrocampista ma l’olandese è lontano parente del campione che abbiamo ammirato con l’Atalanta e con la maglia della Nazionale olandese. E Teun ha perso anche il posto in Nazionale e al momento la sua partecipazione ai prossimi Mondiali di calcio appare quasi utopia. Dopo mesi di attesa anche la Juve ora pensa alla cessione del giocatore.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport i bianconeri aprirebbero alla cessione a gennaio, magari per puntare su giocatori di altro profilo. Il problema principale è il prezzo e in questo momento Koopmeiners è praticamente invendibile. Al momento il giocatore non ha una vera e propria valutazione, il club quindi sarebbe propenso ad una cessione in prestito, magari con diritto. L’idea è quindi cederlo a gennaio e sostituirlo con un altro centrocampista centrale.

Il reparto bianconero conta al momento Locatelli, Thuram, Koopmeiners, McKennie ed il giovane Adzic. Di conseguenza in caso di partenza dell’ex Atalanta la dirigenza dovrà tornare sul mercato e fare le sue opportune valutazioni.