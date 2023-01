Serie A, Gyasi e Sensi unici squalificati per la ventunesima giornata: multato di 10mila euro il Napoli

Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha fermato per un turno Emmanuel Gyasi (Spezia) e Stefano Sensi (Monza). I due giocatori, entrambi ammoniti nell’ultima giornata, erano diffidati e dunque osserveranno un turno di stop. Tante invece le multe comminate ai club di Serie A per il comportamento dei propri tifosi. Ammenda di 10mila euro per il Napoli poiché i “sostenitori hanno indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria”.

Sanzioni inoltre per lancio di oggetti, fumogeni e petardi sulle tifoserie avversarie e in campo a Lecce (8mila euro), Salernitana (5mila), Cremonese (4mila) e Bologna (3mila). Infine, squalificato per una giornata il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, espulso per “per avere assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli occupanti della panchina avversaria”.